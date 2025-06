Conceiçao per il dopo Pioli? L'Al-Nassr lo cerca e gli offrirebbe un ricco contratto

vedi letture

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Sergio Conceiçao: "Sull'ex allenatore del Milan, vincitore a gennaio della Supercoppa Italiana, c'è l'Al Nassr che, oltre a un ricco contratto gli offrirebbe la possibilità di allenare CR7 che ha giocato in nazionale proprio con lui. Una prospettiva interessante che Conceiçao sta valutando anche perché, a dispetto delle cessioni dei biglietti (Laporte è l'ultimo che vuole lasciare l'Arabia), l'Al Nassr è pronto a lanciare una campagna di rafforzamento importante. Cristiano Ronaldo vuole vincere e per restare ha ottenuto garanzie".

LE PAROLE DI SENSINI

Sergio Conceiçao e il Milan si sono separati: il tecnico portoghese, nonostante la vittoria in Supercoppa e una finale di Coppa Italia, paga un rendimento in campionato e Champions League scadente che ha portato i rossoneri fuori dall'Europa, in tutti i sensi. Il lusitano è già stato rimpiazzato da Massimiliano Allegri, già al lavoro a Casa Milan in questi giorni. Ha parlato di Conceiçao, l'ex difensore di Serie A Nestor Sensini che, intervistato ai microfoni di Ilovepalermocalcio.com, ha preso le difese dell'ormai ex mister milanista.

Le parole di Nestor Sensini in difesa di Sergio Conceiçao, non confermato alla guida tecnica del Milan al termine della stagione: "Io credo che avrebbe meritato più tempo, soprattutto se si considera che ha preso il Milan in corsa, senza averlo costruito lui e con le sue difficoltà. La finale di Coppa Italia era un obiettivo importante, è chiaro, ma il tempo a sua disposizione è stato veramente poco. La mancata riconferma è stata a mio avviso una scelta sbagliata".