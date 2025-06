Kalulu: "Mai avuto paura di non essere riscattato. Ero in prestito dal Milan, ma sono entrato subito nella mentalità Juve"

vedi letture

Gli ex

Oggi alle 17:10 Gli ex

Dopo le interviste ai quotidiani, il difensore della Juventus Pierre Kalulu ha parlato anche ai microfoni di SportMediaset in vista dell'esordio al Mondiale per Club contro l'Al Ain: "E' molto importante per noi questa nuova competizione. E' un Mondiale comunque, anche se di club e siamo felici di essere i primi a partecipare a questa competizione".

Pensa più ad un finale dell'ultima stagione o a un inizio di quella nuova?

"Penso al mio livello e al finale di stagione, dove abbiamo chiuso il campionato con la qualificazione Champions e proveremo a finire così, abbiamo in testa come dobbiamo finire e come dobbiamo giocare".

Avete già pensato al prossimo anno?

"Ho avuto la Nazionale, poi la Juventus qua al Mondiale... Dopo avremo tempo per riposare e poi ripensare al nuovo campionato e agli obiettivi".

Che aria si respira nel gruppo bianconero?

"C'è molto entusiasmo e voglia di fare tanto lavoro di squadra, abbiamo bisogno di tutti per restare a un livello così alto".

Intanto lei è stato riscattato dal Milan...

"E' bello essere alla Juventus, io ero in prestito lo scorso anno ma ho da subito provato ad essere dentro l'ambiente e dentro la mentalità. Nella testa ero già dentro questo progetto, anche prima del riscatto".

Il Mondiale per club e le sue novità?

"E' una competizione che scopriremo, ma dentro il campo poi sarà solo calcio. Lì ogni pensiero passa e pensi solo a giocare".

Ha mai pensato alla possibilità di non essere riscattato?

"Mai avuto paura, ho fiducia nel mio lavoro e provo sempre a dare il massimo e ad essere performante in campo. Io ho cercato solo di essere serio con me stesso e fare il meglio".