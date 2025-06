Ramazzotti: "Theo non giocherà né le amichevoli né le gare ufficiali prima della conclusione del mercato"

vedi letture

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sulla strategia del Milan per il futuro di Theo Hernandez: "Il Milan in questo momento è in attesa: non ha bisogno di fare cessioni entro il 30 giugno. Anzi, gradirebbe di più incassare i soldi per le partenze dei giocatori in esubero dal primo luglio in poi e inserirli nel bilancio della prossima stagione. Questo però non significa che il club non sia stato molto chiaro con Hernandez: non rientra nel progetto e con ogni probabilità non giocherà né le amichevoli né le gare ufficiali prima della conclusione del mercato per... indicargli la porta. Basterà per convincerlo a dire si all'Al-Hilal, pronto a recitare la sua parte e ad alzare da quota 18 a 22-23 milioni di euro (bonus compresi) l'ingaggio stagionale?".

LE ULTIME DA MATTEO MORETTO SU THEO

Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha parlato così dell'interesse del Milan per Samuele Ricci: "Ricci è nella lista del Milan che però sta dando ora la priorità ad altre operazioni. Il Milan si è avvicinato tanto a Ricci nelle scorse settimane sia con il giocatore, con cui ha un accordo verbale, sia con il Torino. Ad oggi però Ricci-Milan è in stand-by perchè il Diavolo ha altre priorità come Xhaka. Vedremo come si evolverà poi la trattativa per Ricci. Si è parlato nelle ultime ore dell'interesse dell'Atalanta per il centrocampista granata, ma a me non risulta che al momento sia una pista concreta".

In merito invece al futuro di Theo Hernandez, Moretto ha spiegato: "Resta viva la pista Al Hilal che continua ad insistere per Theo. Bisognerà capire però se il francese aprirà a questa destinazione. Non è comunque una pista tramontata, così come non è tramontata la pista Musah-Napoli".