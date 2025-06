Anguissa pensa di rinnovare con il Napoli. Di conseguenza, si allontana Musah

vedi letture

Dopo i primi due annunci, il Napoli prova a dare nuovi impulsi al mercato. Il club partenopeo vuole mettere a disposizione di Antonio Conte - come da accordi - una buona parte degli acquisti già entro circa un mese, ovvero la data d'inizio del primo dei due ritiri estivi. Ad oggi uno scenario tutt'altro che semplice, considerando le valutazioni decisamente alte in questa fase iniziale del mercato. Intanto nuovi contatti per il rinforzo in attacco, con Lucca dell'Udinese e Nunez del Liverpool sempre le prime scelte della lista, così come per la difesa con il Bologna per Beukema e l'esterno offensivo per Ndoye (nuovo aggiornamento anche con gli agenti dello svizzero). Per la fascia mancina però il ventaglio di soluzioni è davvero ampio, dal profilo internazionale di Sancho a quello più prospettico di Nusa senza dimenticare Lang del Psv o l'occasione Chiesa. In standby invece le mosse a centrocampo, in primis Yunus Musah, perché proprio in quel reparto qualcosa potrebbe cambiare rispetto ai piani iniziali della società.

Anguissa sembrava pronto a partire, quasi uno scenario scontato, ed invece per il secondo anno consecutivo potrebbe esserci un ripensamento. Il centrocampista aveva manifestato la volontà di cambiare aria, una scelta di vita, considerando anche il corteggiamento dell'Al-Qadsiah, ma il dietrofront è possibile. Secondo quanto riportato da SkySport, la volontà sta cambiando grazie alla posizione del Napoli che ha aperto al rinnovo del calciatore senza passare dall'opzione unilaterale dell'attuale accordo.