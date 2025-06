Milan e Napoli non mollano Cambiaso, ma per la Juventus è incedibile

Dopo essere stato vicinissimo al Manchester City lo scorso gennaio, il futuro di Andrea Cambiaso dovrebbe essere ancora alla Juventus. Il club bianconero considera il giocatore incedibile, tanto da avviare i contatti con l'agente Giovanni Bia per prolungare di un anno, fino al 2030, il contratto del terzino e aumentare di conseguenza l'ingaggio, portandolo ad una cifra superiore ai 3 milioni di euro annui. Come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb, però, su Cambiaso continuano a mantenere i fari puntati il Milan e il Napoli. I rossoneri considerano Theo Hernandez fuori dal progetto e l'esterno bianconero sarebbe il profilo perfetto per sostituirlo, sia per la sua duttilità che per la sua stima e amicizia con Massimiliano Allegri. La formazione allenata da Antonio Conte, invece, punta a rinnovare le proprie corsie esterne e quello dello juventino è uno dei nomi in cima alla lista di Manna.

Sullo sfondo anche due big europee

Oltre alla Serie A, non mancano le pretendenti di Cambiaso anche all'estero. Dalla Spagna ci ha messo gli occhi l'Atletico Madrid, ancora a caccia di un terzino sinistro dopo aver visto sfumare la trattativa con il Milan per Theo Hernandez. In Germania, invece, piace da tempo al Bayern Monaco, che potrebbe tornare alla carica dopo il tentativo fallito lo scorso inverno.

Il giocatore è convinto di restare

La volontà di club e giocatore, comunque, ribadiamo che al momento è chiara: Cambiaso non si muoverà da Torino. Lo ha ribadito lo stesso classe 2000 a La Gazzetta dello Sport tre giorni fa: "Io non ho ricevuto chiamate, magari i miei agenti sì. Di sicuro nella vita c’è solo la morte, però io sono felice qua. Con Tudor non ho parlato ma so che la società e il mister stravedono per me. Sento la fiducia di tutti, sto bene a Torino e non ho mai chiesto di andare via". Parole che non lasciano molto spazio ad interpretazioni.