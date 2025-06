Milan, pronta la rivoluzione sulle fasce: i potenziali obiettivi

vedi letture

Se Theo Hernandez partirà o meno, il Milan ad ogni modo sistemerà le proprie fasce. Il club rossonero infatti è in cerca di un nuovo terzino sinistro titolare e sono diversi i profili al setaccio del ds Tare e del neo allenatore Max Allegri.

Destiny Udogie del Tottenham intriga ma il cartellino da 35-40 milioni frena la dirigenza rossonera. Più orientata verso affare maggiormente alla portata come Oleksandr Zinchenko, terzino ucraino di 29 anni in scadenza tra un anno con l'Arsenal, e Maxime De Cuyper, belga classe 2000 di proprietà del Brugge. Per il giocatore dei Gunners il Diavolo farà un tentativo, riferisce il Corriere dello Sport, ma l'ingaggio da 5 milioni è elevato.

Una sola certezza a destra. Walker non rimarrà, Emerson Royal era già in uscita a gennaio e non ha mai strappato feedback positivi, con il punto interrogativo su Florenzi a cui è stato offerto il rinnovo. Di certo Jimenez non si muoverà: lo spagnolo di 20 anni, originario di Leganes, ha dimostrato di sapersela cavare in entrambe le fasi di gioco (attacco e difesa).

Occhi aperti. Secondo il quotidiano romano servono innesti sull'out destro e Vanderson del Monaco è stato appuntato in lista, ma costa 25 milioni di euro. Oltre al classe 2001 però ci sono vie alternative, come Guela Doué dello Strasburgo (di poco inferiore ai 20 milioni) e Marc Pubill in forza all'Almeria sui 10 milioni.