L'ex Milan Menez sempre più verso la risoluzione del contratto con il Bari

Cambio in corsa per il Bari. Questa volta non sarà in panchina però. La formazione pugliese non sta attraversando un ottimo momento e la sconfitta contro la Sampdoria arrivata prima della pausa per le Nazionali ha complicato e non poco la situazione di classifica. La squadra di Beppe Iachini per il momento ha soltanto 34 punti e la zona playout, rappresentata in questo momento dalla Ternana, dista soltanto due lunghezze. Serve un'inversione di rotta per cercare di guadagnare una posizione di classifica più tranquilla.

Troppi infortuni per Menez

Non riesce a trovare spazio Jeremy Menez. L'attaccante francese ex Roma e Milan doveva essere uno dei colpi di mercato della società guidata da De Laurentiis ma i troppi problemi fisici ne hanno minato l'utilizzo in questa stagione. Le presenze attuali in campionato sono soltanto 10 con un solo assist all'attivo. Troppo poco per un giocatore a cui è stato chiesto di fare la differenza.

Verso la risoluzione, ritorna Aramu?

Per questo motivo la società starebbe valutando, riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, una possibile risoluzione del contratto che andrebbe così a liberare il giocatore francese. Al contempo potrebbe essere reintegrato invece Mattia Aramu per questo finale di stagione. Otto partite per mettere in salvo una stagione.