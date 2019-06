Nesta su Ancelotti: "Al Milan ci siamo buttati nel fuoco per lui nei momenti difficili"

Alessandro Nesta, nella conferenza stampa di presentazione come nuovo tecnico del Frosinone, ha parlato così di Carlo Ancelotti: "Ancelotti lo ho avuto per tanti anni, è il top per come gestire i giocatori: è fondamentale farsi volere bene dalla squadra - riporta TMW -. Noi ci siamo buttati nel fuoco per lui al Milan nei momenti difficile. Avere dalla propria parte la squadra è un aspetto importante, spero di aver appreso questa qualità. Non puoi copiare, puoi prendere spunto dai tuoi ex maestri ma ognuno deve avere una propria idea di calcio. Non funziona andare a scopiazzare qualcosa".