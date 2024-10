Paquetà nega le accuse di calcioscommesse e annuncia la volontà di dimostrare la sua innocenza

Lucas Paquetà rompe il silenzio. L'ex calciatore del Milan rischia grosso, addirittura la redazione dal calcio inglese, dopo le ultime accuse di calcioscommesse. Attraverso un post pubblicato sui social, il giocatore del West Ham ha voluto fare chiarezza ed esprimere le sue verità: "Sono frustrato e sconvolto di aver letto recenti articoli stampa fuorvianti e inesatti pubblicati in Inghilterra e Brasile che pretendono di divulgare informazioni sul mio caso. Alcune di queste informazioni sono completamente false e sembrano destinate a minare la mia posizione.

Sono anche preoccupato che, sebbene falsi e fuorvianti, questi articoli provengano chiaramente da qualcuno vicino al caso. I procedimenti della FA dovrebbero essere confidenziali e sono estremamente seri per me e la mia famiglia. La continua fuga di notizie e la pubblicazione di informazioni inesatte sulla stampa ora mettono a repentaglio la mia possibilità di ricevere un giusto processo.

Ho quindi chiesto ai miei avvocati di scrivere alla FA per chiedere loro di svolgere un'indagine approfondita sul modo in cui le informazioni, per quanto inesatte, sul caso, vengono rese pubbliche. Continuo a negare le accuse contro di me e non vedo l’ora di dimostrare la mia innocenza".