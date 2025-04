Valentini: "Se Donnarumma tornasse in Italia sarei felice, mi chiedo dove però"

vedi letture

Ospite de L'Editoriale di TMW Radio è stato l'ex dirigente FIGC Antonello Valentini. Ecco le sue parole su Gigio Donnarumma:

Ieri sera ancora protagonista Donnarumma col PSG:

"Sono contento per lui. A me non piacque il modo in cui lasciò il Milan che lo aveva cresciuto, ma è acqua passata. ha avuto alti e bassi ma ieri sera ha dato un'ulteriore conferma del suo talento. E' stato determinante nella vittoria del PSG. Lo vedo soprattutto in chiave azzurra, perché a giugno giocheremo una partite decisiva in Norvegia per la qualificazione al Mondiale".

A un anno dalla scadenza potrebbe essere un'occasione Donnarumma:

"Non so se le italiane lo abbiano cercato, ma Donnarumma ha trovato a Parigi una dimensione più serena rispetto all'Italia, dove ci sono a volte toni esasperati. Qui ci si sente più pressati, le nostre tensioni a volte non sono positive. Penso che Donnarumma, anche dopo la prestazione di ieri, abbia riaperto le ambizioni del PSG di tenerlo a Parigi. Se tornasse in Italia sarei felice, mi chiedo dove però. Ci dimentichiamo del prezzo del cartellino e dell'ingaggio, cose che pesano qui".