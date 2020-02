Van Basten su Sacchi: "Non c’è mai stato feeling personale tra me e lui"

Intervistato dal settimanale 7 del Corriere della Sera in edicola domani, l'ex rossonero Marco Van Basten ha commentato così il suo rapporto con Arrigo Sacchi: "Non c’è mai stato feeling personale tra me e lui. Non mi ha mai dato l’impressione di essere onesto nei rapporti umani. Quando non era contento di come ci allenavamo, se la prendeva con i giovani, con i più deboli, che magari invece erano in testa a tirare il gruppo".