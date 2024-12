Verso Milan-Roma, il doppio ex Capello: "I rossoneri devono vincere per restare agganciati alla zona Champions, un risultato diverso sarebbe duro da digerire"

Fabio Capello, ex tecnico di Milan e Roma, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport della gara di domani sera a San Siro tra rossoneri e giallorossi: "Intanto sarà una partita non semplice, per entrambe le squadre. Il Milan deve vincere per restare agganciato alla zona Champions, un risultato diverso sarebbe duro da digerire. Certo, avere Pulisic sarebbe stato diverso... La Roma invece mi sembra si stia rimettendo in piedi, soprattutto ora che Dybala sta alzando i giri.

Per chi è più importante la gara di domani? Ranieri avrà tempo fino alla fine per lavorare e dare dignità alla squadra, cosa che peraltro sta già facendo molto bene, con grande voglia. Claudio mi sembra molto determinato. Fonseca invece deve portare il Milan almeno nelle 4 di Champions, sperando che alla fine possano essere anche 5. È un impegno gravoso, certo, ma il Milan è un club che richiede sforzi importanti".