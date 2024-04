Zambrotta verso Juventus-Milan: "I rossoneri arrivano da due mazzate psicologiche non da poco"

vedi letture

Gianluca Zambrotta, doppio ex di Juventus e Milan, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così della sfida tra bianconeri e rossoneri: "Il derby delle deluse? Forse sì, ma dipende anche dalle aspettative che si avevano a inizio anno. Allegri, per esempio, ripete spesso che l’obiettivo è sempre stato il ritorno in Champions. Ma nell’immaginario comune la Juve deve sempre e comunque giocare per vincere.

Il Milan, invece, ha preso due mazzate psicologiche non da poco di recente: l’eliminazione dall’Europa League con la Roma e il derby perso, con l’Inter a festeggiare lo scudetto, fanno male. Così la Juve arriva meglio alla sfida, dopo aver conquistato la finale di Coppa Italia".