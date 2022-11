Coppa Italia Femminile, il programma della 2^ giornata della fase a gironi: oggi alle 14.30 Ternana-Milan

MilanNews.it

Questo pomeriggio torna in scena la Coppa Italia Femminile con la seconda giornata della fase a gironi in cui scenderanno in campo le squadre di Serie A fra cui alcune big come Inter, impegnata a Cesena, Fiorentina, contro il Genoa in trasferta, e Milan, a Terni. Una giornata che continuerà fino a gennaio quando scenderanno in campo Cittadella e Juventus per chiudere il quadro. Questo il programma:

Coppa Italia Femminile, 2^ giornata

Oggi ore 14:30

Torres-Sassuolo

Cesena-Inter

Genoa-Fiorentina

Ravenna-Sampdoria

Ternana-Milan

Giovedì 10 novembre ore 12:00

Tavagnacco-Pomigliano

Martedì 29 novembre 15:30

Arezzo-Roma

Giovedì 5 gennaio 2023 ore 14:30

Cittadella-Juventus