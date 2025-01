Coppa Italia Femminile, in vendita i biglietti per Milan-Fiorentina

Quarti di finale di Coppa Italia Femminile, Milan-Fiorentina: la gara d'andata si gioca al Vismara, giovedì 16 gennaio alle ore 18.00. Un'occasione importante per le rossonere per provare ad andare avanti nella competizione e puntare al trofeo. Dopo Milan-Napoli, è la seconda consecutiva casalinga in questo inizio di 2025 che speriamo regali tante soddisfazioni alle ragazze di Coach Bakker. Finora, in stagione, abbiamo affrontato due volte la Fiorentina: dopo la sconfitta di settembre, è arrivato il pareggio in rimonta di fine novembre.

È aperta la vendita dei biglietti di Milan-Fiorentina al prezzo di 10€, ridotto Under 12 a 5€. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l'opzione "Trova rivenditore", è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-FIORENTINA

GIOVEDÌ 16 GENNAIO ORE 18.00

PUMA HOUSE OF FOOTBALL - CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 10€