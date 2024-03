Coppa Italia Femminile, la semifinale di andata è della Roma: 0-2 al Puma House of Football

Il big match di andata al Puma House of Football tra Milan e Roma inaugura ufficialmente le semifinali di Coppa Italia Frecciarossa. Nello specifico, le rossonere sono al loro quarto confronto in Coppa Italia contro la squadra allenata da Spunga, dopo la sconfitta ai calci di rigore nella finale del 30 maggio 2021 e le semifinali dell’ultima edizione del torneo, terminate con il passaggio di turno da parte delle capitoline.

I primi minuti di gara si aprono di fatto con un ottimo approccio da parte della squadra di Corti, con l’inserimento di Vigilucci e la conclusione al 2’ che termina di poco alta sulla traversa. Al 16’, però, è la Roma a sfiorare la rete del vantaggio, con la punizione calciata da Giugliano che prende in pieno il palo esterno. Nei minuti successivi, è di fatto la squadra di Spugna a crescere sempre di più, prima con l’occasione al 44’ per Haavi che non riesce a trovare la deviazione decisiva sulla conclusione di Giacinti, e poi allo scadere della prima frazione di gioco, al 47’, con il tiro di Giacinti che costringe Giuliani all’intervento.

Nella ripresa, entrambe le squadre provano a sbloccare il risultato. Nello specifico, le rossonere sfiorano la rete del vantaggio al 52’ con Marinelli che si accentra e va al tiro dalla distanza che termina di poco alto sulla traversa, mentre le giallorosse provano a essere pericolose al 62’, con la conclusione di Giugliano che prende in pieno la traversa. Il botta e risposta tra le due squadre continua anche nei minuti successivi, con l’occasione al 67’ per la neo entrata Staskova che scatta in posizione regolare e va alla conclusione, intercettata dal portiere avversario. Sul fronte giallorosso, invece, al 71’ è Kramzar a provare una deviazione pericolosa che impegna Laura Giuliani all’intervento. Nonostante l’atteggiamento propositivo delle rossonere e le occasioni create nella seconda frazione di gioco, è la Roma di Spugna a sbloccare il risultato all’83’ con la conclusione di potenza di Haavi sugli sviluppi da corner. Al 90’ le giallorosse consolidano il vantaggio con la rete di Pilgrim che supera la difesa rossonera e va al tiro di sinistro sul primo palo. Termina così la gara di andata delle semifinali di Coppa Italia Frecciarossa, con le giallorosse più ciniche davanti alla porta e avanti per 2-0, in attesa del ritorno in programma tra una settimana al “Tre Fontane”.