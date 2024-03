Coppa Italia Femminile, le semifinali di ritorno: domani alle 15 Roma-Milan

Dal ‘Pozzo-La Marmora’ di Biella al ‘Tre Fontane’ di Roma: in attesa della seconda fase del campionato, che inizierà sabato 16 marzo, i verdetti del fine settimana passeranno dagli stadi che faranno da cornice alle semifinali di ritorno della Coppa Italia Frecciarossa. Si partirà oggi alle 15 con Juventus-Fiorentina, domani alla stessa ora il calcio d’inizio di Roma-Milan. Viola e giallorosse potranno contare sul vantaggio ottenuto nelle gare disputate lo scorso week end, ma tutto è ancora in discussione, soprattutto per quanto riguarda la prima sfida.

Juventus e Fiorentina andranno a caccia della quarta finale nella competizione, con la formazione di Sebastian De La Fuente che ripartirà dal prezioso 1-0 firmato da Michela Catena, che ha trovato la via del gol in quattro degli ultimi cinque confronti disputati con le detentrici del titolo. Le bianconere, che finora non hanno mai perso con le toscane davanti ai propri tifosi, si sono aggiudicate 14 dei 21 precedenti, ma recentemente il bilancio si è fatto molto più equilibrato. La Fiorentina ha infatti vinto due degli ultimi quattro match e una settimana fa al ‘Viola Park’ è riuscita a tenere la porta inviolata dopo 16 partite in cui subiva gol. Nell’appuntamento di domani troveranno spazio Vero Boquete, Lindsay Thomas e Cristiana Girelli, le top scorer della regular season di Serie A. Per la Juve si tratterà della 'prima' senza Joe Montemurro, che lascia dopo aver vinto uno scudetto e due edizioni della Supercoppa e della Coppa Italia. La panchina del club è stata affidata al suo vice Giuseppe Zappella.

Ventiquattro ore dopo anche la Roma – forte del 2-0 dell’andata, reti di Haavi e Pilgrim, al suo primo centro ‘italiano’ - cercherà di raggiungere la quarta finale di Coppa Italia. Il Milan, l’unica tra le quattro contendenti a non avere il trofeo in bacheca, ultimamente sta facendo molto bene lontano da casa e punterà sul suo rendimento esterno per riaprire i giochi. Una rimonta difficilissima, anche perché le campionesse d’Italia – dopo un breve periodo di difficoltà – hanno ripreso a volare, vincendo gli ultimi cinque incontri senza subire reti. Più in generale, nella competizione le capitoline non hanno mai perso davanti ai propri tifosi, pronti a spingere la squadra verso il titolo che manca dal 2021.

Le due gare saranno trasmesse in diretta sul canale Youtube della FIGC Femminile. In entrambi i casi, gli ingredienti per assistere a 90 (o più) minuti all’insegna dello spettacolo ci sono tutti.