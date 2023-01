Coppa Italia Femminile, oggi il via ai quarti: alle 14.30 Fiorentina-Milan

Fonte: tuttomercatoweb.com

Prende il via oggi la fase a eliminazione diretta della Coppa Italia Femminile, targata Ferrovie dello Stato Italiane, con tre sfide che vedranno incroci fra club di Serie A e l’ultimo che vedrà le detentrici del trofeo sfidare l’ultima squadra di Serie B rimasta in corsa. Ad aprire il programma sarà la Roma che andrà a sfidare il Pomigliano in trasferta in uno stadio purtroppo ancora chiuso ai tifosi (come accaduto con la Juventus in campionato) a causa dell’inagibilità delle tribune. Nel pomeriggio invece la Sampdoria sfiderà in casa l’Inter nel tentativo di trovare un risultato utile che potrebbe dare morale anche in vista del campionato dove le ragazze di Cincotta stanno attraversando un lungo periodo negativo. Le nerazzurre d’altro canto dopo il pari di Como vorranno tornare alla vittoria e avanzare nella coppa nazionale.

Sfida di grande fascino invece quella fra Fiorentina e Milan in cui si incontrano due squadre in salute e che vogliono recitare la parte delle protagoniste in questa seconda parte di stagione. Una sfida fra molte ex, da Piemonte a Boquete fino a Tucceri Cimini che ha cambiato maglia proprio in questo mercato, che accenderà ancora di più la competizione. Infine la Juventus alle 18 chiuderà il quadro dell’andata andando a far visita al Chievo Women, unica squadra cadetta ad aver superato la prima fase. Una sfida sulla carta squilibrata a favore delle bianconere che però non dovranno fare l’errore di sottovalutare le gialloblù.

L’unica pecca di questo turno sarà la scarsa presenza di tifosi sugli spalti. Non solo a Pomigliano, per le ragioni di cui sopra, ma anche altrove visto l’orario infelice in cui si è deciso di giocare (certamente anche a causa di impianti poco attrezzati per le gare in serale). Giocare in pieno pomeriggio, o all’ora di pranzo, in un giorno feriale non è certo il massimo per valorizzare – dal vivo e in tv – la coppa nazionale. Una maggiore attenzione sarebbe necessaria se si vuol far crescere il movimento calcistico femminile anche dal punto di vista del pubblico e dell’audience.

Quarti di finale – gare d’andata (diretta su TimVision)

Mercoledì 25 gennaio

Pomigliano-Roma* 12:30

Fiorentina-Milan 14:30

Sampdoria-Inter 14:30

H&D Chievo Women-Juventus 18:00

*La gara si disputerà a porte chiuse