Femminile, Napoli-Milan 0-1: il racconto del match

Combattuta, sofferta e fortemente voluta. Arriva al 96' la prima vittoria in campionato del Milan femminile, che spezza la resistenza di un tenace Napoli grazie alla rete in zona Cesarini di Emelyne Laurent. Nel caldo pomeriggio di Cercola va in scena una partita divertente nel primo tempo - con diverse occasioni, tra cui un salvataggio sulla linea su Marinelli - e più blanda nella ripresa, chiusa dal primo acuto in rossonero dell'attaccante francese, dopo che le partenopee avevano sfiorato in un paio di occasioni la rete del vantaggio.

Alla fine, però, è il Milan a muovere la sua classifica. E lo fa al termine di una partita in cui è emersa tutta la tenacia e la voglia di vincere di un gruppo nuovo ma apparso, nel corso di un lungo e proficuo precampionato, già molto oliato. Una vittoria di squadra per le ragazze di Ganz, di carattere e voglia di lottare su ogni pallone. Il miglior modo possibile per aprire un mese di ottobre che vedrà le rossonere impegnate su due fronti, tra campionato e Coppa Italia. Il primo appuntamento è quello dei più sentiti: sabato 7, alle 19.00, al PUMA House of Football sarà Milan-Juventus.

LA CRONACA

Prima da titolare per Marinelli, ma è il Napoli a rendersi più insidioso in avvio: le partenopee si spingono in avanti con gli spunti di Mauri e Friedrichs. Dopo un'opportunità per Stašková la prima occasione rossonera è proprio di Marinelli al 12'. La numero 70 si rende protagonista di una gran torsione di testa al 17', con Bačić che salva sulla linea. Sempre Gloria ci prova al 29', con un mancino che sfiora lo specchio per un Milan che cresce col passare dei minuti, alla ricerca di spazi nell'attenta retroguardia campana. Al 40' tacco di Stašková per Grimshaw dal limite - la palla finisce alta di poco - mentre al 42' la girata di prima intenzione di Dompig non ha fortuna. Il primo tempo si chiude con una grande parata di Giuliani, che da distanza ravvicinata dice di no a Chmielinski.

La ripresa parte con ritmi decisamente più blandi e un Milan che macina possesso. Dopo un tentativo immediato di Stašková ha una buona chance Dompig al 53'. Il Napoli, però, concede davvero pochi spazi e manca due grosse occasioni al 72' (pallonetto di Lázaro sopra la traversa) e al 77', quando Banusic a tu per tu contro Giuliani mette fuori. Bergamaschi è provvidenziale all'82' nel murare Del Estal, mentre all'83' Dompig è bravissima a girarsi nello stretto trovando però il riflesso (con l'aiuto del palo) di Bačić. Nel primo minuto di recupero ci prova la neo entrata Jonušaitė, ma il suo tentativo in area piccola viene respinto. L'ultima parola, però, è rossonera: al sesto giro di lancette arriva il gol in area piccola di Laurent, una zampata sugli sviluppi di un calcio di punizione. E al triplice fischio è 1-0 Milan!

IL TABELLINO

NAPOLI-MILAN 0-1

NAPOLI (4-3-1-2): Bačić; Pettenuzzo, Di Marino, Di Bari, Kobayashi; Chmielinski (24'st Corelli), Gallazzi, Friedrichs (12'st Giacobbo); Mauri (36'st Kajzba); Banusic, Lázaro (36'st Del Estal). A disp.: Beretta, Fabiano; Veritti, Bertucci, Pellinghelli. All.: Seno.

MILAN (4-3-3): Giuliani; Bergamaschi, Árnadóttir (32'st Swaby), Fusetti, Thrige (22'st Guagni); Grimshaw, Mascarello (14'st Adami), Cernoia (32'st Jonušaitė); Marinelli (22'st Laurent), Stašková, Dompig. A disp.: Copetti; Piga; Dubcová; Arrigoni. All.: Ganz.

Arbitro: Gangi di Enna.

Gol: 51'st Laurent (M).

Ammonite: 9'st Pettenuzzo (N), 28'st Bačić (N), 50'st Gallazzi (N).