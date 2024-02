Milan Femminile, alle 17 il derby contro l'Inter: le convocate rossonere

Il Derby è sempre il Derby. Al di là di classifica, stato di forma e risultati raccolti. 90' da affrontare con orgoglio e coraggio, per raggiungere una soddisfazione importante. La stagione regolare del Milan femminile si chiude in casa, al PUMA House of Football, contro l'Inter. L'ultima sfida prima di una pausa che terminerà con la Semifinale di Coppa Italia contro la Roma e con la Poule Salvezza, ma ci sarà tempo per pensare al futuro. Il presente è la dodicesima stracittadina nella storia della Serie A femminile.

Vendicare il ko di misura maturato all'andata, costruire sul bel successo in rimonta nel turno infrasettimanale sul campo della Sampdoria. Per le rossonere il Derby sarà lo spartiacque tra due momenti della stagione e sarà ininfluente al fine di determinare un verdetto. Una partita in cui puntare alla massima posta in palio, ripartendo dalle note liete viste contro le doriane per preparare al meglio la fase finale della stagione: in particolare, la prima doppietta rossonera di Chanté Dompig e il primo gol milanista di Silvia Rubio Ávila. Assente per squalifica la sola Laurent, da tenere in considerazione la diffida di capitan Bergamaschi e di Piga, entrambe fresche di convocazione in azzurro insieme a Laura Giuliani.

Queste le convocate rossonere per il derby contro l'Inter in programma oggi alle 17: Babb, Copetti, Giuliani; Bergamaschi, Fusetti, Guagni, Mesjasz, Piga; Cernoia, Dubcová, Grimshaw, Mascarello, Rubio Ávila, Soffia, Vigilucci; Arrigoni, Asllani, Dompig, Ijeh, Marinelli, Stašková.