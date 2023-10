Milan Femminile, è match day: alle 18 Ganz sfida il Como

Il Milan Femminile di Maurizio Ganz sfiderà oggi alle 18 il Como Women per la quarta giornata di Serie A Femminile. Le rossonere arrivano da un avvio deludente, con soli tre punti totalizzati in tre giornate che valgono il sesto posto in classifica. Il Como è quinto a 6 punti: la squadra di Ganz cerca dunque l'aggancio per riscattare l'avvio di campionato.