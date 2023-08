Milan Femminile, rossonere sconfitte in finale di Women's Cup

La Finale della The Women's Cup di Madrid si chiude con una sconfitta per le rossonere, che giocano alla pari con l'Atlético Madrid ma capitolano nel recupero per un gol di Santos. La prestazione, al di là del risultato, resta più che positiva e lascia ottime indicazioni per il futuro. Al Centro Sportivo Wanda Alcalá de Henares la formazione di Mister Ganz ha avuto le occasioni per sbloccare la parità e vincerla, specialmente con un destro di Marinelli al 21' della ripresa.

L'equilibrio in campo ha regnato oltre i 90', ma la rete di Santos al 92' è stata una doccia fredda per la nostra squadra, che avrebbe probabilmente meritato di più nell'economia della sfida. Ora l'attenzione delle rossonere si sposta sull'Amos Cup, torneo francese che si disputerà da domani, lunedì 28 agosto alle 18.00, a Tolosa. In Semifinale le rossonere incontreranno di nuovo l'Atlético Madrid, mentre dall'altra parte del tabellone ci saranno Liverpool e Paris Saint-Germain.

LA CRONACA

Il primo quarto di partita è di studio, le squadre non affondano: ci proviamo al 19' con Soffia, che raccoglie un corner di Cernoia e calcia da fuori, deviato e poi parato. Tre minuti più tardi, Dompig premia l'inserimento di Grimshaw, che però calcia sopra la traversa. A Cernoia prima e a Grimshaw poi manca l'ultimo passaggio in situazione favorevole. La formazione spagnola risponde e costruisce a sua volta un'occasione da gol con Santos, che trova un'ottima risposta di Giuliani.

La ripresa si apre con una mischia pericolosa nella nostra area, risolta per nostra fortuna da Vigilucci. Cresce la fiducia delle spagnole, che si fanno vive dalle parti di Giuliani prima con il colpo di testa di Sheila, alto, e poi con un'occasione per Ajibade, salvata in extremis da Guagni. Doppio cambio per Ganz, che inserisce Laurent e Marinelli: proprio Gloria al 66' crea forse la più grande chance della nostra partita, calciando di poco a lato con il destro. L'Atlético Madrid torna a spingere all'89' Sheila spara alto da ottima posizione, ma è l'anteprima del gol che decide il match: al 92' Santos dialoga con Ajibade e batte Giuliani di sinistro. Finisce così ma applausi per le nostre ragazze.

IL TABELLINO

ATLÉTICO MADRID-MILAN 1-0

Atlético Madrid (4-2-3-1): Gallardo; Moraza, van Dongen (1'st Xenia), Menayo, Medina; Majarín, Santos; Cardona (31'st Gabi), Banini, Ajibade; Guijarro. A disp.: Larqué, Vicky, Tanarro, Reyes, Nerea, Dargel, Zafra, Sara M., Sara G., Cinta, Alexia, García. All.: Sánchez.

Milan (4-3-3): Giuliani; Guagni (22'st Thrige), Árnadóttir, Vigilucci, Bergamaschi; Grimshaw, Cernoia, Adami; Soffia (15'st Laurent), Stašková (42'st Jonušaitė), Dompig (15'st Marinelli). A disp.: Van Eijk, Copetti, Zanini, Cesarini, Fusetti. All.: Ganz.

Arbitro: Espinosa Ríos (SPA).

Gol: 47'st Santos (A).