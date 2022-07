Milan Femminile, tanti nuovi innesti per la squadra di Ganz

Tra rinnovi, cessioni e nuovi acquisti, il mercato estivo del Milan Femminile sta entrando in questi giorni sempre più nel vivo. E’ di qualche giorno fa la notizia del rinnovo fino al 2024 di Maurizio Ganz, il quale si appresta a continuare l’avventura in rossonero per il quarto anno consecutivo. Con la conferma del tecnico e della Head of Women Football, Elisabet Spina, inizia a prendere forma anche la nuova rosa della stagione 2022-2023. L’obiettivo è solo uno: alzare l’asticella e migliorare il terzo posto raggiunto nella scorsa stagione per poter puntare ancora una volta al palcoscenico europeo, a un posto nella Women's Champions League.

Il punto sul mercato

Dopo le partenze - entrambe con destinazione Fiorentina - di Miriam Longo e Laura Agard, l’acquisto da parte della Roma di Valentina Giacinti che la legherà alle giallorosse fino al 30 Giugno 2025, il Milan ha ufficializzato in queste ore tanti nuovi acquisti, finalizzati ad apportare maggiore qualità ed esperienza alla rosa già esistente. Partiamo da Kosovare Asllani: attaccante svedese di grande qualità e tecnica, con esperienza in diversi campionati europei, tra cui Real Madrid, Manchester City e Paris Saint-Germain. Altro colpo, o meglio, doppio colpo a centrocampo, con le sorelle Dubcova: Michaela e Kamila, native della Repubblica Ceca e già volti noti della Serie A Femminile Italiana. Kamila giunge in rossonero dopo aver trascorso tre stagioni con il Sassuolo, mentre Michaela, dopo l’esperienza in neroverde, ha disputato la sua ultima stagione nello Slovacko. Per entrambe le calciatrici un contratto che le legherà al club rossonero fino al 30 Giugno 2024. Altro colpo ufficializzato quasi in contemporanea con quello delle sorelle Dubcova riguarda Angelica Soffia, classe 2000 e reduce da quattro stagioni alla Roma. In particolare, la neo rossonera risulta essere un jolly fondamentale per la squadra di Ganz e, grazie soprattutto alla versatilità che l’ha contraddistinta nel corso degli anni, ha dimostrato di poter ricoprire diversi ruoli in campo, partendo dal centrocampo, fino ad arretrare in difesa e a ricoprire il ruolo di terzino destro. Last, but not least, l’ultima a essersi aggregata alla squadra di Ganz, Silvia Rubio, anche lei classe 2000 e centrocampista di grande qualità. Reduce dall’esperienza al Madrid CFF, la calciatrice spagnola - già da tempo nel mirino del Milan - ha firmato un contratto che la legherà al Milan fino al 2025.