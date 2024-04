Serie A Femminile, altro poker della squadra di Corti: 1-4 contro il Como

Dopo il clean sheet e il poker al Pomigliano nella scorsa giornata valida per la poule salvezza, il Milan di Corti incassa un altro successo, replicando lo stesso risultato e continuando di fatto la striscia di risultati positivi anche in trasferta contro il Como.

IL MATCH

Il Milan di Corti parte fin da subito con il piede sull’acceleratore, andando in vantaggio al 6’ di gara grazie al destro di potenza e precisione di Dompig, che non solo è tra le più incisive e devastanti del match, ma mette a segno anche la sua settima rete stagionale. Forte del vantaggio, il Milan continua a rendersi pericoloso in diverse occasioni, come al 21’ con l’azione nata dal cross di capitan Bergamaschi per Dompig, che supera la difesa avversaria e prova la conclusione sul secondo palo, ma trova dall’altra parte la risposta decisa di Korenciova. Al 27’, il Como prova ad accorciare le distanze con il lancio di Monecchi e la deviazione di testa di Karlernas per il temporaneo 1-1. Nella ripresa, il Milan sfiora il raddoppio al 50’, con uno schema su calcio di punizione calciato da Mascarello, sponda di testa di Piga per Ijeh che non riesce a trovare lo specchio della porta. La partita, però, diventa sempre più in discesa per le rossonere al 55’, con Vigilucci che recupera un’ottima palla e prova al tiro dalla lunga distanza, firmando l’eurogol della giornata. A chiudere definitivamente i giochi ci pensa Laurent, che con una doppietta regala il secondo poker consecutivo alle compagne di squadra. La prima rete della numero 24 arriva al 77’, grazie a un’azione in ripartenza delle rossonere, al cross di Dubcova e alla conclusione della giocatrice francese sul primo palo. Esattamente un minuto dopo, al 78’, stesso copione, ma dalla fascia opposta, con il secondo assist di Dubcova e la conclusione di destro dal limite dell’area di Laurent che termina nell’angolino della porta.

…verso Milan - Napoli

Nella quarta giornata di Post Season della Serie A eBay 23/24, le rossonere troveranno il Napoli nella sfida casalinga al Puma House of Football. Se da un lato, il Milan di Corti ha ritrovato la giusta motivazione, collezionando il successo del derby nell’ultima giornata della Regular Season e due vittorie su due in questa seconda fase, le partenopee, invece, sono reduci dal pareggio contro il Como e dalla vittoria per 2-0 contro la Sampdoria.