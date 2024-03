Serie A Femminile, clean sheet e poker rossonero contro il Pomigliano

vedi letture

Dopo un turno di riposo, il Milan di Corti torna in campo nella gara casalinga al Puma House of Football contro il Pomigliano e inaugura ufficialmente il proprio percorso nella poule salvezza. Le rossonere hanno di fatto chiuso la regular season a quota 21 punti in classifica, battendo l’Inter di Guarino per 2-1, grazie a un'autorete di Alborghetti e alla deviazione decisiva di Staskova che colleziona così la sua settima rete stagionale.

Il Match

I primi minuti di gara disegnano fondamentalmente un Milan in pieno controllo del match, con le occasioni più pericolose per la squadra di Corti. Nel giro di pochi minuti, infatti, il Milan sfiora la rete del vantaggio in diverse occasioni, come al 7’ con il destro di Piga di potenza che finisce di poco alta sopra la traversa o la conclusione di Cernoia al 9’ che non trova la deviazione decisiva in rete. Al 14’, però, il buon lavoro delle rossonere in campo viene di fatto premiato, grazie al tap-in vincente di Dompig, che approfitta della respinta del portiere avversario sul tiro di Ijeh e porta il vantaggio la squadra. Alla mezz’ora di gioco il Milan di Corti continua a mostrarsi in pieno controllo, tanto da non subire di fatto alcuna azione potenzialmente pericolosa. Al contrario, il Diavolo approfitta della superiorità netta in campo per agguantare il raddoppio al 44’, con la bella azione da parte di Nadim, l’assist per Dompig e la conclusione decisiva della 99 in rete. Nella ripresa, il Milan continua con lo stesso ritmo della prima frazione di gioco, tanto da trovare il tris al 47’, con l’azione nata dalla triangolazione tra Nadim e Ijeh che termina con la conclusione di destro della svedese in rete. Nonostante la partita nettamente in discesa per la squadra di Corti, il Milan non sembra volersi fermare e al 60’ cala il poker con il corner battuto da Cernoia e la deviazione di testa decisiva di Vigilucci, archiviando definitivamente il match.

…verso Como - Milan

Dopo il successo contro il Pomigliano, le rossonere troveranno il Como in trasferta nel giorno della vigilia di Pasqua. La squadra di Bruzzano ha di fatto inaugurato la poule salvezza con il pari contro il Napoli e la sconfitta per 1-0 contro la Sampdoria. Nella regular season, il Diavolo ha collezionato in totale 4 punti contro il Como, grazie al pareggio nella gara di andata e alla vittoria per 3-2 al ritorno.