Serie A Femminile, domani sera l'esordio del Milan in casa del Como

Dopo i due anticipi di ieri, che hanno visto la Fiorentina vincere di misura sul Napoli Femminile e la Roma bloccata sul pari dalla Lazio, quest'oggi scenderanno in campo Inter e Sampdoria per la prima giornata di campionato: due squadre che in estate hanno cambiato guida tecnica e partono con obiettivi diversi. Le nerazzurre infatti puntano a uno dei primi tre posti in classifica, mentre le blucerchiate a una salvezza tranquilla. Domani sera a Como ci sarà invece l'esordio del Milan Femminile.

Serie A, 1ª giornata

Venerdì 30 agosto

Fiorentina-Napoli Femminile 1-0

67' Bredgaard

Lazio-Roma 2-2

12’ Glionna (R), 44’ Le Bihan (L), 59’ Castiello (L), 90’+2’ Linari (R)

Sabato 31 agosto

Ore 18:00

Inter-Sampdoria

Domenica 1 settembre

Ore 18:00

Sassuolo-Juventus

Ore 20:30

Como Women-Milan

Classifica: Fiorentina 3*, Roma 1*, Lazio 1* Juventus 0, Inter 0, Milan 0, Sampdoria 0, Sassuolo 0, Como Women 0, Napoli Femminile 0*

* una gara in più