Serie A Femminile, il programma della 2^ giornata: domenica Napoli-Milan

Dopo la pausa per le nazionali, che ha visto l'Italia esordire in Women's Nations League battendo la Svizzera in trasferta per poi perdere in casa contro la Svezia di misura, torna in campo la Serie A Femminile con un turno spalmato su tre giorni. Ad aprirlo saranno le campionesse in carica della Roma che ospiteranno al Tre Fontane un Como partito col piede giusto vincendo uno scontro diretto.

Domenica aprirà la giornata il Milan, sconfitto all'esordio dalla Roma in una gara spettacolare, che andrà a fare visita al Napoli con la voglia di conquistare i primi punti della stagione e non rischiare di restare attardato già in partenza. In campo scenderanno inoltre anche Sassuolo e Juventus: le neroverdi ospitano il Pomigliano, una sfida fra squadre vogliose di muovere la classifica, le bianconere invece ospiteranno, nella nuova casa di Biella, la Sampdoria per andare a caccia della seconda vittoria di fila e mettersi alle spalle la dolorosa eliminazione dalla Champions.

Il big match sarà però lunedì con la sfida fra Inter e Fiorentina, che purtroppo si giocherà in un orario pomeridiano, due delle grandi designate di inizio stagione e reduci entrambe dalla vittoria all'esordio. Uno scontro che promette spettacolo ed emozioni.

2ª Giornata

Sabato 30/09

Roma-Como ore 15:00

Domenica 01/10

Napoli-Milan ore 12:30

Sassuolo-Pomigliano ore 14:30

Juventus-Sampdoria ore 18:00

Lunedì 02/01

Inter-Fiorentina ore 18:00

Classifica

Roma 3

Inter 3

Como 3

Fiorentina 3

Juventus 3

Napoli 0

Sassuolo 0

Pomigliano 0

Milan 0

Sampdoria 0