Serie A Femminile, il programma della 6^ giornata: oggi alle 15 Milan-Fiorentina

La Juventus non potrà vincere aritmeticamente lo scudetto in questo weekend, ma potrà avvicinarsi ancora di più al tricolore. Dopo la sosta per gli impegni della Nazionale A in Women's Nations League e dopo l'esaltante qualificazione dell'Under 19 all'Europeo, nel weekend riparte la Serie A Femminile con la 6ª giornata della seconda fase, la prima del girone di ritorno. Il big match è quello di domenica alle 11.30 al Tre Fontane tra Roma e Juventus (diretta RaiSport e DAZN), che anticipa di un mese la finale di Coppa Italia del 17 maggio allo stadio 'Sinigaglia' di Como; l'altra sfida della poule scudetto è Milan-Fiorentina, con le viola che non vogliono perdere uno degli ultimi treni per la Champions. In poule salvezza, invece, prosegue la sfida a distanza tra Napoli Femminile e Sampdoria.

Di seguito il quadro completo del turno e le classifiche aggiornate:

SERIE A FEMMINILE - 6ª GIORNATA

Poule Scudetto

Sabato 12 aprile

Ore 15:00 - Milan-Fiorentina

Domenica 13 aprile

Ore 11:30 - Roma-Juventus

Riposa - Inter

Classifica - Juventus 49, Inter 42, Roma 41, Fiorentina 35, Milan 31

Poule Retrocessione

Sabato 12 aprile

Ore 12:30 - Sampdoria-Lazio

Domenica 13 aprile

Ore 15:00 - Napoli Femminile-Sassuolo

Riposa - Como Women

Classifica - Como Women 32, Lazio 29, Sassuolo 25, Napoli Femminile 11, Sampdoria 10