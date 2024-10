Serie A Femminile, il programma della 7^ giornata: domani Roma-Milan

Sono due i big match d’alta classifica in programma in questa settima giornata di Serie A Femminile, entrambi programmati alla domenica: si tratta di Inter-Juventus e Roma-Milan: le bianconere, dopo aver battuto le giallorosse, puntano a continuare la loro striscia di vittorie consecutive per allungare ulteriormente sulle nerazzurre e mantenere la testa della classifica. Quella fra capitoline e rossonere è invece una sfida per non scivolare troppo dietro nella corsa al terzo posto – che vale l’accesso alla prossima Champions League – e provare a ricucire lo strappo per restare in scia dei primi posti.

Ad approfittarne potrebbe essere la Fiorentina, impegnata contro una Lazio insidiosa e da non sottovalutare, che al momento è a metà del guado fra Poule Scudetto e Poule Salvezza. Due gli scontri diretti anche per evitare l’ultimo posto che significa retrocessione diretta: sabato la Sampdoria andrà alla caccia della prima vittoria stagionale ospitando un Napoli che ha due punti in più in classifica. Domenica invece sarà il turno del Sassuolo ultimo impegnato fra le mura amiche contro il Como Women.

SERIE A FEMMINILE, 7^ giornata

Sabato 19 ottobre

Sampdoria-Napoli Femminile 12:30

Fiorentina-Lazio ore 15:00

Domenica 20 ottobre

Inter-Juventus ore 12:30 (diretta su RaiSport)

Roma-Milan ore 16:00

Sassuolo-Como Women ore 18:00