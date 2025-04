Serie A Femminile, turno di riposo per il Milan. Risultati e classifiche

Vittoria incredibile nella Poule Scudetto di Serie A Femminile, con l'Inter che ribalta la Juventus in pieno recupero. Le bianconere passano in vantaggio con Beccari al 45’, ma l’Inter pareggia con Tomaselli al 56’. Nel finale succede di tutto: Cantore all’88’, Wullaert su rigore al 92’ e Polli al 95’ ribaltano tutto, infliggendo un ko pesante alla capolista. Un risultato fondamentale per le nerazzurre, che rispondono alla vittoria della Roma e conservano il secondo posto. Convincente anche il vantaggio sulla Fiorentina e dunque qualificazione in Champions League sempre più vicina.

Nel girone salvezza, il Como Women espugna il campo del Napoli Femminile con un convincente 0-2, grazie alle reti di Kramzar al 28’ e Kerr al 64’. Le lombarde consolidano il primo posto nel mini-girone. Dilaga invece il Sassuolo, che travolge la Sampdoria con un roboante 2-5. In gol Chmielinski, Clelland (doppietta), Kassandra e Dhont per le neroverdi; inutili le reti blucerchiate di Baldi e Arcangeli.

SERIE A FEMMINILE, 5ª GIORNATA

POULE SCUDETTO

Sabato 29 marzo

Roma-Fiorentina 2-0

5’ Pandini, 41’ Minami

Inter-Juventus 3-2

45' Beccari (J), 56' Tomaselli (I), 88' Cantore (I), 92' rig. Wullaert (I), 95' Polli (I)

Riposa: Milan

Classifica - Juventus 49, Inter 42, Roma 41, Fiorentina 35, Milan 31.

POULE RETROCESSIONE

Domenica 30 marzo

Napoli Femminile-Como Women 0-2

28' Kramzar, 64' Kerr

Sampdoria-Sassuolo 2-5

8' Chmielinski (Sas), 24', 68' Clelland (Sas), 49' Baldi (Sam), 64' Kassandra (Sas), 81' Dhont (Sas), 96' Arcangeli (Sam)

Riposa: Lazio

Classifica - Como Women 32, Lazio 29, Sassuolo 25, Napoli Femminile 11, Sampdoria 10