ufficiale Milan Femminile, Sara Saliba ha firmato un biennale

Il Milan ha piazzato un colpo in prospettiva per la squadra femminile. Il club rossonero ha infatti tesserato Sara Saliba, attaccante classe 2007 reduce da due stagioni al Pomigliano e cresciuta nelle fila del Birkirkara.

Saliba, che inizialmente sarà aggregata alla Primavera, ha firmato un biennale con il Milan come sottolineano i canali ufficiali della Federcalcio maltese. Recentemente la ragazza ha esordito in nazionale maggiore giocando contro il Portogallo una gara valida per le qualificazioni europee.