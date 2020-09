AIA, ufficiali i nuovi organici per A, B e C. Saluta Rocchi, promossi Fourneau e Sacchi

Con una nota l'AIA ha comunicato le variazioni di organico della CAN A e della CAN B in vista della stagione sportiva 2020/2021. Ufficiale il ritiro di Gianluca Rocchi, arbitro internazionale della sezione di Firenze così come la promozione dalla B alla Francesco Fourneau di Roma e Juan Luca Sacchi di Macerata.

Promozione dalla CAN C alla CAN B per Gariglio di Pinerolo, Marchetti di Ostia, Meraviglia di Pistoia, Paterna di Teramo e Santoro di Messina. Dismessi dalla CAN B Baroni di Firenze e Minelli di Varese.

Promozione dalla CAN D alla CAN C per Ancora di Roma 1, Andreano di Prato, Baratta di Rossano, Calzavara di Varese, Crezzini di Siena, Ferrieri Caputi di Livorno, Grasso di Ariano Irpino, Longo di Cuneo, Lovison di PAdova, Madonia di Palermo, Milone di Taurianova, Perri di Roma 1, Rinaldi di Bassano del Grappa, Sfira di Pordenone, Taricone di Perugia, Turrini di Firenze, Ubaldi di Roma 1, Vergaro di Bari e Villa di Rimini.