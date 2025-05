Milan-Bologna, arbitra Mariani: sarà la terza volta in Coppa Italia col Milan

vedi letture

L'arbitro per la finale di Coppa Italia, questa sera alle 21, presso lo stadio Olimpico di Roma, sarà il signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia a dirigere l'incontro. Il direttore di gara sarà coadiuvato da Peretti e Colarossi come assistenti, da Manganiello come IV uomo ma soprattutto da Meraviglia e Mazzoleni al Var. Segnalato anche l'assistente arbitrale di riserva: il signor Bresmes.

Per Mariani e il Milan sarà il 25° incrocio in carriera: l'ultimo, ironia della sorte, è stato proprio nella gara tra Bologna e Milan che si è giocata come recupero a febbraio scorso, con gli emiliani che hanno vinto per 2-1 in rimonta. Ancora prima Mariani aveva diretto il primo derby della stagione, vinto dai rossoneri 2-1 grazie al gol di Matteo Gabbia. Sarà la terza volta in Coppa Italia dopo le due semifinali con l'Inter che il Milan perse nel doppio confronto nel 2021/2022.

DOVE VEDERE MILAN-BOLOGNA

Data: mercoledì 14 maggio 2025

Ora: 21.00

Stadio: Olimpico di Roma

Diretta TV: Mediaset, Infinity

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Mariani

Assistenti: Peretti-Colarossi

IV uomo: Manganiello

VAR: Meraviglia

AVAR: Mazzoleni

AA RIS.: Bresmes