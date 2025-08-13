Milan-Bari, la designazione arbitrale: arbitra Arena di Torre del Greco
Torna il calcio giocato, quello ufficiale. L'AIA ha reso note le designazioni arbitrali per il turno preliminare di Coppa Italia che si disputerà nel weekend e che vedrà protagonista anche il Milan domenica sera, a San Siro, contro il Bari alle ore 21.15. Per la sfida è stato scelto il direttore di gara Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco che, all'attivo, ha solamente una partita arbitrata in Serie A nel corso della fine dell'ultima stagione sportiva: Como-Genoa 1-0, 34esima giornata.
Di seguito si riporta la designazione completa:
MILAN – BARI h. 21.15
ARENA
FONTEMURATO – VOTTA
IV: SOZZA
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINELLI
L'arbitro
