Inter-Milan a Sozza. Sarà il suo terzo derby di Milano: i precedenti

Inter-Milan a Sozza. Sarà il suo terzo derby di Milano: i precedentiMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:40L'arbitro
di Enrico Ferrazzi

Per il derby di Milano tra Inter e Milan di domenica sera, è stato designato l'arbitro Simone Sozza. Per il fischietto della sezione di Seregno si tratterà della terza stracittadina milanese della sua carriera dopo quella di campionato del 16 settembre 2023 vinta 5-1 dai nerazzurri e quella della finale di Supercoppa Italiana del 6 gennaio 2025 che si è conclusa con il successo dei rossoneri per 3-2. 

Questa la squadra arbitrale al completo
Arbitro: SOZZA
Assistenti: PERETTI – COLAROSSI
IV uomo: MARCENARO
VAR: AURELIANO
AVAR: DI PAOLO
 