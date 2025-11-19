Inter-Milan a Sozza. Sarà il suo terzo derby di Milano: i precedenti
MilanNews.it
Per il derby di Milano tra Inter e Milan di domenica sera, è stato designato l'arbitro Simone Sozza. Per il fischietto della sezione di Seregno si tratterà della terza stracittadina milanese della sua carriera dopo quella di campionato del 16 settembre 2023 vinta 5-1 dai nerazzurri e quella della finale di Supercoppa Italiana del 6 gennaio 2025 che si è conclusa con il successo dei rossoneri per 3-2.
Questa la squadra arbitrale al completo:
Arbitro: SOZZA
Assistenti: PERETTI – COLAROSSI
IV uomo: MARCENARO
VAR: AURELIANO
AVAR: DI PAOLO
Pubblicità
L'arbitro
Per cancellare un incubo. Allegri “qual piuma al vento”. Maignan dieci punti. Mateta oggi, Caprile domani. Del Milan nessuno!di Carlo Pellegatti
Le più lette
4 Per cancellare un incubo. Allegri “qual piuma al vento”. Maignan dieci punti. Mateta oggi, Caprile domani. Del Milan nessuno!
Primo Piano
Saelemaekers d'oro in Nazionale, adesso il derby nel mirino: fu già decisivo in quello della Capitale
Giovani promesse rossonere. Camarda, vita dura a Lecce ma in nazionale è una sentenza: 4 gol in 4 partite con l'U21
Antonio VitielloDerby cruciale: troppo importante Rabiot. Il Milan prenderà una punta: Tare già al lavoro
Pietro MazzaraL’attaccante per gennaio: primi indizi. Le sentenze di Kjaer. Derby: cosa studierà Max?
Albertini elogia Leao: "Un grande giocatore, per diventare un campione, deve essere continuo. Quest'anno lo sta facendo"
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com