Inter-Milan a Sozza. Sarà il suo terzo derby di Milano: i precedenti

Per il derby di Milano tra Inter e Milan di domenica sera, è stato designato l'arbitro Simone Sozza. Per il fischietto della sezione di Seregno si tratterà della terza stracittadina milanese della sua carriera dopo quella di campionato del 16 settembre 2023 vinta 5-1 dai nerazzurri e quella della finale di Supercoppa Italiana del 6 gennaio 2025 che si è conclusa con il successo dei rossoneri per 3-2.

Questa la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: SOZZA

Assistenti: PERETTI – COLAROSSI

IV uomo: MARCENARO

VAR: AURELIANO

AVAR: DI PAOLO

