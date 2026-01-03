live mn Primavera, Milan-Roma (2-1): si è girato Castiello, bella vittoria rossonera

- Al termine di una bella partita giocata da entrambe le squadre, il Milan porta a casa tre punti d'oro per la classifica. Tutte le reti sono arrivate nella ripresa: prima i rossoeri sono passati in vantaggio con Plazzotta, poi è arrivato il pari di Di Nunzio, ma nel finale ecco la girata di Castiello che segna il gol del definitivo 2-1.

94' Fine della partita.

92' Roma vicina al pari: inserimento di Bah che colpisce di testa, Longoni alza il pallone sopra la traversa.

90' Tre minuti di recupero.

89' GOOOOOOOOLLLLLLLL!!! CASTIELLOOOOOOOOOO!!! Milan di nuovo avanti con una bella girata del suo centravanti che insacca con il destro.

89' Altri due cambi nela Roma: fuori Sangaré e Arena, dentro Zini e Morucci.

87' Vladimirov ci prova da lontanissimo con il destro, De Marzi devia in angolo.

85' Ammonito Plazzotta.

84' Incursione in area di Bah che mette un bel pallone al centro, ma è bravo Longoni a smacciare e impedire che il pallone arrivi ad un altro giocatore della Roma.

81' Cambio nel Milan: esce Lontani, entra Angelicchio.

78' De Marzi sbaglia in fase di impostazione e di fatto passa il pallone che Nolli che prova a sorprenderlo con una conclusione di prima intenzione con il destro, ma il portiere della Roma è attento e devia il pallone in corner.

76' Altra sostituzione nella Roma: entra Cama al posto di Panico.

74' Giallo anche per Sech.

72' Giallo per Marchetti.

68' Cambio nella Roma: fuori Forte, dentro Della Rocca.

63' Cambio nel Milan: fuori Scotti, dentro Castiello che ieri sera era a Cagliari con la prima squadra rossonera di Max Allegri.

61' Roma vicina al 2-1: sinistro al volo di Sangarà che sfiora la traversa dopo la devizione di un giocatore del Milan.

57' PAREGGIO DELLA ROMA! Grande azione dei giallorossi che trovano il gol dell'1-1 con Di Nunzio che batte Longoni con un bel sinistro che si insacca sotto la traversa.

54' Angolo per la Roma dalla destra: cross di Di Nunzio troppo lungo che si perde addrittura in fallo laterale.

48' GOOOOOOLLLLLLL!!! PLAZZOTTA PORTA AVANTI IL MILAN!!! Scotti trova il numero 28 rossonero al limite dell'area, controllo e rasoterra con il sinistro che colpisce il palo interno prima di finire in rete.

45' Inizia il secondo tempo.

- Si è chuso 0-0 il primo tempo del match tra Milan e Roma. Le occasioni da gol più importanti sono state per i giallorossi che hanno colpito anche una traversa, mentre i rossoneri sono andati vicini al gol solo con Mancioppi. Da segnale il grave infortunio al ginocchio del rossonero Di Siena che ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al 12'.

47' Fine primo tempo.

45' Due minuti di recupero.

41' Ci prova anche Sech da fuori area, ma il risultato è lo stesso di Scotti: pallone altissimo sopra la traversa.

40' Scotti ci prova dalla distanza, ma non colpisce bene con il destro e il pallone finisce altissima sopra la traversa.

36' Roma ancora vicina al gol: Forte controlla in area e prova il diagonale con il sinistro, pallone che sfiora il palo.

25' Errore di Vladimirov che regala la palla a Forte, passaggio ad Arena che a tu per tu con Longoni colpisce la parte alta della traversa.

24' Punizione per il Milan dalla fascia sinistra poco fuori l'area di rigore: cross completamente sbagliato di Lontani con la palla che si perde sul fondo.

23' Che occasione per il Milan: cross dalla sinistra, palla dopo un rimpallo finisce a Mancioppi che controlla e calcia, ma è bravo De Marzi a respingere con i piedi.

19' Giallo per Mancioppi.

14' Lontani ci prova da fuori area, pallone a lato.

12' Di Siena non ce la fa purtroppo a continuare la partita e viene portato fuori dal campo con la barella. Al suo posto dentro Nolli.

11' Il gioco è fermo da qualche minuto per un problema al ginocchio di Di Siena.

6' La prima conclusione in porta è del Milan: cross dalla destra e colpo di testa di Mancioppi, De Marzi blocca centralmente senza problemi.

5' Roma molto aggressiva in questo avvio di partita.

0' Inizia la gara!

- Prima del fischio d'inizio viene osservato un minuto di silenzio per ricordare le vittime della tragedia di Crans-Montana. Le due squadre si sono mischiate in mezzo al campo.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuto allo Sportitalia Village dove tra poco si gocherà Milan-Roma, gara valida per la 18^ giornata del campionato Primavera 1. I rossoneri di mister Renna, attualmente quattordicesimi in classifica con 23 punti, ospita i giallorossi dell'ex tecnico milanista Federico Guidi che sono primi con 30 punti. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della partita. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Roma, gara valida per la 18^ giornata del campionato Primavera 1:

MILAN: Longoni, Perera, Colombo, Valdimirov, Tartaglia, Mancioppi, Pandolfi, Plazzotta, Scotti, Lontani, Di Siena. A disp.: Bianchi, Piermarini, Dotta, Grilli, Zaramella, Nolli, Angelicchio, Cullott, Cissé, Castiello, Vechiu. All.: Renna.

ROMA: De Marzi, Marchetti, Ltti, Seck, Di Nunzio, Bah, Arena, Terlizzi, Panico, Sangaré, Forte. A disp.: Marcaccini, Della Rocca, Zinni, Belmonte, Sugamele, Morucci, Scacchi, Cama, Maccaroni, Paratici, Sarac. All.: Guidi.