Supercoppa Italiana: queste le designazioni arbitrali per le due semifinali: Napoli-Milan a Zufferli

Siamo entrati nella settimana della Supercoppa Italiana con l'Inter che, tra le quattro squadre partecipanti, è stata l'unica ad aver vinto nello scorso turno di campionato ed ha raggiunto la vetta solitaria della classifica, approfittando dei passi falsi di Milan e Napoli. Tra oggi e domani le squadre partiranno per Riyad dove, giovedì 18 dicembre, i rossoneri di Massimiliano Allegri e gli azzurri di Antonio Conte daranno il via al quadrangolare. La vincente tra queste due squadre aspetterà poi l'esito di Inter-Bologna del giorno dopo per capire quale sarà la squadra con la quale si contenderà il trofeo in finale.

In questi minuti l'AIA ha dichiarato le designazioni arbitrali per le due semifinali, mentre il direttore di gara della finale non è stato ancora reso noto. Queste le scelte:

NAPOLI – MILAN (giovedì 18 dicembre alle ore 20)

ZUFFERLI

IMPERIALE – ROSSI M.

IV: PEZZUTO

VAR: AURELIANO

AVAR: DIONISI

BOLOGNA – INTER (venerdì 19 dicembre alle ore 20)

CHIFFI

ROSSI C. – FONTEMURATO

IV: DIONISI

VAR: MARESCA

AVAR: PEZZUTO