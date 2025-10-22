Milan-Pisa: arbitra Zufferli, al VAR c'è Gariglio e Doveri

di Enrico Ferrazzi
fonte aia-figc.it

E' stato designato l'arbitro per la gara di venerdì tra Milan e Pisa, valida per l'8^ giornata di Serie A: a dirigere la partita sarà Luca Zufferli della sezione di Udine. L'unico precedente con i rossoneri risale al 27 settembre 2024: Milan-Lecce 3-0 (Morata, Theo Hernandez e Pulisic). 

Ecco la squadra arbitrale al completo

Arbitro: ZUFFERLI
Assistenti: ROSSI L. – MASTRODONATO
IV uomo: COLLU
VAR: GARIGLIO
AVAR: DOVERI
 