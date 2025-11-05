Parma-Milan, gara affidata all'arbitro Di Bello: la designazione completa
Mancano appena tre giorni al prossimo impegno del Milan. I rossoneri saranno di scena sabato sera, 8 novembre alle 20.45, al "Tardini" contro il Parma in occasione dell'undicesima giornata del campionato di Serie A Enilive, quella che precederà l'ultima sosta per le Nazionali prevista nell'anno solare 2025. Una gara importante per la squadra del tecnico Massimiliano Allegri che al momento si trova a un punto dalla vetta occupata dal Napoli ma che con le squadre "piccole" ha fatto paradossalmente più fatica che nei big match.
L'AIA ha comunicato le designazioni arbitrali per il prossimo turno e ha optato per mandare a Parma l'arbitro Marco Di Bello, sezione di Brindisi. Sarà coadiuvato al Var dalla coppia Maggioni-Marini. Di seguito si riporta la designazione completa:
PARMA – MILAN Sabato 8/11 h.20.45
DI BELLO
ROSSI M. – SCATRAGLI
IV: DI MARCO
VAR: MAGGIONI
AVAR: MARINI
