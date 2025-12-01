Coppa Italia, Lazio-Milan: arbitra Guida, al VAR Pezzuto e Aureliano
E' stato designata l'arbitro per Lazio-Milan, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia che si giocherà giovedì alle 21: a dirigere la partita sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Ecco la squadra arbitrale al completo:
Arbitro: GUIDA
Assistenti: LO CICERO – DEI GIUDICI
IV uomo: DOVERI
VAR: PEZZUTO
AVAR: AURELIANO
