Milan-Fiorentina: arbitra Marinelli, al VAR c'è Abisso

Milan-Fiorentina: arbitra Marinelli, al VAR c'è AbissoMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 13:20L'arbitro
di Enrico Ferrazzi
fonte aia-figc.it

È stata designata la squadra arbitrale per Milan-Fiorentina, gara valida per la settima giornata di Serie A che si giocherà domenica alle 20.45 a San Siro: a dirigere la partita sarà Livio Marinelli della sezione di Tivoli.

Ecco la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: MARINELLI

Assistenti: MONDIN – BAHRI

IV uomo: ARENA

VAR: ABISSO

AVAR: DI PAOLO