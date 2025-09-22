Coppa Italia, Milan-Lecce: arbitra Tremolada

di Enrico Ferrazzi

E' stato designato l'arbitro per Milan-Lecce, gara valida per i sedicesimi di Coppa Italia in programma domani sera alle 21 a San Siro: a dirigere il match sarà Paride Tremolada della sezione di Monza.

Ecco la squadra arbitrale al completo: 

Arbitro: TREMOLADA

Assistenti: BAHRI – BARONE

IV uomo: SOZZA

VAR: MAGGIONI

AVAR: MAZZOLENI

DOVE VEDERE MILAN-LECCE
Data: martedì 23 settembre 2025
Ora: 21.00
Stadio: San Siro, Milano
TV: Italia 1, Mediaset Infinity
Web: MilanNews.it