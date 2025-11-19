Inter-Milan: arbitra Sozza, al VAR Aureliano e Di Paolo
E' stato designato l'arbitro di Inter-Milan, gara valida per la 12^ giornata di Serie A: sarà Simone Sozza della sezione di Seregno. Questa la squadra arbitrale al completo:
Arbitro: SOZZA
Assistenti: PERETTI – COLAROSSI
IV uomo: MARCENARO
VAR: AURELIANO
AVAR: DI PAOLO
L'arbitro
