Inter-Milan: arbitra Sozza, al VAR Aureliano e Di Paolo

Inter-Milan: arbitra Sozza, al VAR Aureliano e Di PaoloMilanNews.it
Oggi alle 12:21L'arbitro
di Enrico Ferrazzi
fonte aia-figc.it

E' stato designato l'arbitro di Inter-Milan, gara valida per la 12^ giornata di Serie A: sarà Simone Sozza della sezione di Seregno. Questa la squadra arbitrale al completo: 

Arbitro: SOZZA

Assistenti: PERETTI – COLAROSSI

IV uomo: MARCENARO

VAR: AURELIANO

AVAR: DI PAOLO