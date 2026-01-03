La crescita silenziosa e poco mediatica di Davide Bartesaghi

Davide Bartesaghi è ormai diventato un titolare fisso del Milan di Max Allegri. Partito inizialmente dietro ad Estupinan nelle gerarchie, il giovane prodotto del settore giovanile milanista ha pian piano soffiato il posto all'esterno sudamericano. Ieri a Cagliari ha anche giocato in un ruolo non suo, vale a dire da terzo di difesa a posto di Pavlovic che non stava benissimo, ma ha riposto comunque presente.

CHE CRESCITA! - Rispetto ad altri giovani che vengono esaltati dopo ogni giocata, l'esplosione di Bartesaghi sta avvenendo in silenzio. E forse è meglio così perchè a 20 anni la strada per diventare un grande giocatore è ancora molto lunga e farlo con calma e pazienza è solo un vantaggio. Nel post-partita di ieri, l'esterno mancino è stato esaltato anche dal compagno di squadra Rafael Leao: "Sa cosa penso di lui, non dobbiamo dirlo in tv. È un ragazzo molto intelligente, si allena molto bene: sta diventando molto importante per la squadra. Ci tengo molto e alla fine della stagione arriveranno grandi cose per lui. Sono contento per lui" le sue parole a Sky.

IL LAVORO DI MAX - Non è la prima volta che un suo compagno di squadra parla bene di lui, così come Allegri ha spesso speso belle parole nei suoi confronti. In estate il tecnico ha voluto fortemente trattenerlo e lui ha ripagato questa fiducia lavorando e allenandosi al massimo ogni giorno. E non può essere un caso che ora sia diventato un titolare del Milan di Max che è l'allenatore giusto per far esplodere ancora di più un giovane come Bartesaghi.