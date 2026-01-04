Nesta racconta: "Sono stato male, passaggio al Milan traumatico. Poi, grazie a Rinone e a Pirlo, mi sono divertito ogni giorno"

Alessandro Nesta, ex calciatore del Milan e attuale allenatore, si è così espresso a Dazn, all'interno del format Legends Road, sulla sua esperienza in rossonero, raccontando un passaggio sincero: "Il passaggio a Milano è stato traumatico. Poi è stata la fortuna della mia vita eh, perché il Milan mi ha portato ad un livello superiore, ma all'inizio sono stato male. Non riuscivo a staccarmi da Roma. Fortunatamente, ho avuto dei compagni di squadra speciali: mi sono divertito ogni giorno che andavo al campo. O perché c'era Gattuso che ti faceva ridere, o perché c'era Pirlo che ti faceva ridere, o i brasiliani... Mi sono divertito ogni giorno che sono andato al campo.

Allegri? Ci sono tanti tipi di calcio e quello che vince ha ragione, poi può piacere o non piacere. Il mister ha vinto tanto. Oggi c'è Fabregas che fa un bel calcio. Col Monza, l'anno scorso, ci facciamo 1-1. Lui viene da me a fine partita e mi dice: "Oh, ma in Italia voi venite uomo su uomo'. E io gli ho risposto: 'Anni fa ci dicevate che facevamo il catenaccio e non andava bene, adesso non andava bene manco questo. Ditecelo voi che dobbiamo fare, mandateci un fax così vediamo'".