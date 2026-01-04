Pellegatti: “Chissà come sarebbe stato Theo allenato da Allegri. Nkunku vuole rimanere”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha fatto il punto sul calciomercato rossonero parlando di Nkunku e Zirkzee e poi ha ribadito l'indiscrezione lanciata questa mattina secondo la quale Theo Hernandez abbia raggiunto un accordo con la Juventus. Queste le sue parole:

"Vi ribadisco che mi risulta che Theo Hernandez abbia già raggiunto un accordo con la Juventus per tornare in Italia e che raggiungerà la Juventus, mi ha detto una fonte che ritengo vera, vedremo se troverà seguito nelle prossime settimane e sarà così. A Theo Hernandez vogliamo bene, se è andato via è stata una decisione dei dirigenti del Milan, tutti noi che adesso ci gustiamo alla grande Bartesaghi e io dico che con Estupinian è un bel binario di sinistra, diciamo così che saremmo stati curiosi di vederlo allenato da Allegri. È un pensiero che abbiamo nella testa"

Su Nkunku: "Non è vero che ci sia stato o che è previsto un incontro tra il direttore sportivo del Fenerbache e Igli Tare. Per adesso non è previsto nulla sulla trattativa per Nkunku. Anche ieri mi hanno ribadito che Nkunku vuole rimanere a Milano, il giocatore ha realizzato due gol, può aiutare l'attacco del Milan. Ora con Pulisic, Leao, Fullkrug e Nkunku inizia ad essere un attacco che Allegri può sfruttare prima e durante la partita e che hanno finalmente caratteristiche diverse. Poi se arrivassero delle offerte pesanti, anche se a me hanno detto che il Fenerbache non tirerà fuori 30/35 milioni per Nkunku, ma se fosse così potrebbero aumentare le possibilità di prendere in prestito con diritto di riscatto Zirkzee"