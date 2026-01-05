Valentin Carboni in settimana sarà del Racing in prestito secco senza diritto di riscatto
MilanNews.it
Valentin Carboni, attaccante di proprietà dell'Inter, cercherà il rilancio ad Avellaneda, alla corte di Diego Milito. Prestito secco, senza alcuna clausola per il riscatto, per l'argentino, che non ha mai sfondato nel Genoa dopo lo sfortunato prestito al Marsiglia.
Pubblicità
News
Zoe Cristofoli racconta: "Mi hanno puntato la pistola alla testa e hanno preso tutto. Sapevo che c'erano le cose di Theo, ma..."
Adani: "Vi avevo detto che l'arbitro è morto, ora lo vedete tutti i giorni, in tutte le partite e in ogni episodio"
Ramazzotti fa notare: "La politica rossonera è stata analoga a quella del Napoli con Conte di un anno fa"
Sedici risultati utili consecutivi e c'è chi pensa all'estetica: godetevi il Milan. Riparliamo di Bartesaghi (tre mesi dopo)di Pietro Mazzara
Le più lette
1 Calamai: "Fossi in Conte e Chivu farei di tutto per non portare questo Milan a un eventuale sprint scudetto"
3 Corsa scudetto, Condò: "Se Inter e Napoli non staccano il Milan a gennaio, si portano dietro un problema"
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
Primo Piano
Luca SerafiniLo scudetto del tifo non è una statistica: è un patrimonio. Da Cagliari atteso un messaggio forte (nonostante le assenze)
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com