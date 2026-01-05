Valentin Carboni in settimana sarà del Racing in prestito secco senza diritto di riscatto

Valentin Carboni in settimana sarà del Racing in prestito secco senza diritto di riscatto
Antonello Gioia

Valentin Carboni, attaccante di proprietà dell'Inter, cercherà il rilancio ad Avellaneda, alla corte di Diego Milito. Prestito secco, senza alcuna clausola per il riscatto, per l'argentino, che non ha mai sfondato nel Genoa dopo lo sfortunato prestito al Marsiglia.