Marchetti chiarisce sul mercato: "Se il Milan fa qualcosa, lo farà in difesa"

La diciottesima giornata è giunta alla sua conclusione con il trenino Inter, Milan e Napoli che rimane in testa a distanze invariate: l'unica cosa che è cambiata, non da poco, è il vantaggio rispetto alle inseguitrici come Roma e Juventus, con il trio che tenta una piccola fuga. Nel corso della puntata di domenica sera del Club in onda su Sky Sport 24 sono stati indagati i punti di forza e quelli deboli delle prime tre squadre del campionato. Questo il pensiero espresso sul mercato rossonero dal giornalista Luca Marchetti.

Le parole di Luca Marchetti sul mercato di gennaio milanista: "Se il Milan fa qualcosa, farà qualcosa in difesa: in attacco ha già fatto con Fullkrug. A centrocampo deve resistere a qualche tentazione RLC vuole un po’ più spazio e la Lazio lo vorrebbe. In difesa se nasce qualche opportunità. Scambio Gila con Loftus-Cheek? Al momento non ci risulta… Il vero tema è il rinnovo di Maignan: sono ripresi i colloqui che si erano interrotti bruscamente lo scorso anno. Erano pronti alla firma ma poi il Milan è scomparso.