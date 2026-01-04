Ravezzani ammette: "La vittoria contro il Cagliari un piccolo capolavoro di Allegri"

vedi letture

Fabio Ravezzani, giornalista e direttore televisivo di QSVS, ha scritto così, come di consueto sui propri canali social in merito alla situazione del Milan di Allegri. I rossoneri, vittoriosi nella delicata e trasferta di Cagliari hanno sorpreso i molti scettici vincendo in Sardegna, tra questi anche Ravezzani. Ecco le sue considerazioni:

"La vittoria del Milan a Cagliari, dato lo stato fisico della squadra non è un risultato facile, scontato e obbligato, anzi. L'1-0 è un piccolo capolavoro di Massimiliano Allegri".

IL TABELLINO

CAGLIARI-MILAN 0-1

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zappa, Luperto, Rodríguez; Palestra, Adopo, Prati (16'st Borrelli), Mazzitelli (38'st Cavuoti), Obert (16'st Idrissi); Esposito (21'st Gaetano), Kılıçsoy (38'st Pavoletti). A disp.: Ciocci, Radunović; Di Pardo, Mina, Pintus; Deiola, Liteta, Rog; Luvumbo, Trepy. All.: Pisacane.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Bartesaghi; Saelemaekers, Fofana (24'st Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan (34'st Gabbia); Loftus-Cheek (34'st Pulisic), Leão (24'st Füllkrug). A disp.: Terracciano, Torriani; Athekame, Odogu, Pavlović; Jashari; Castiello. All.: Allegri.

Arbitro: Abisso di Palermo.

Gol: 5'st Leão (M).

Ammoniti: 38'st Idrissi (C), 46'st Saelemaekers (M), 46'st Palestra (C).