Cagliari-Milan: arbitra Abisso, al VAR Camplone e Di Bello
MilanNews.it
E' stato designato l'arbitro per la gara tra Cagliari e Milan, valida per la 18^ giornata di Serie A che si giocherà venerdì alle 20.45: a dirigere la partita sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo. In sala VAR ci saranno invece Camplone e Di Bello. Ecco la squadra arbitrale al completo:
Arbitro: ABISSO
Assistenti: ROSSI L. – BARONE
IV uomo: MARCHETTI
VAR: CAMPLONE
AVAR: DI BELLO
Pubblicità
L'arbitro
Supercoppa Italiana: queste le designazioni arbitrali per le due semifinali: Napoli-Milan a Zufferli
Subito il difensore! Colloquio Allegri-Tare-Maignan: trattativa ad oltranza. Max sempre sul filo del rasoiodi Antonio Vitiello
Le più lette
2 Subito il difensore! Colloquio Allegri-Tare-Maignan: trattativa ad oltranza. Max sempre sul filo del rasoio
22/12 Stasera Napoli-Bologna a Riad, a gennaio Como-Milan in Australia: l’Odissea di un calcio che ha perso la bussola
15/12 La Juve vince a Bologna. Nel campionato della mediocrità, l’Inter torna in vetta. Perde il Napoli, frena il Milan
Primo Piano
Un anno dopo l'esonero di Fonseca: allenatore e squadra hanno riconquistato l'amore dei tifosi, dirigenza e proprietà no
Pietro MazzaraI tre punti di ieri sono più importanti di quello che sembrano. Maignan: non è una questione di soldi. La vergogna della trasferta di Cagliari
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com