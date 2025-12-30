Cagliari-Milan: arbitra Abisso, al VAR Camplone e Di Bello

E' stato designato l'arbitro per la gara tra Cagliari e Milan, valida per la 18^ giornata di Serie A che si giocherà venerdì alle 20.45: a dirigere la partita sarà Rosario Abisso della sezione di Palermo. In sala VAR ci saranno invece Camplone e Di Bello. Ecco la squadra arbitrale al completo:

Arbitro: ABISSO

Assistenti: ROSSI L. – BARONE

IV uomo: MARCHETTI

VAR: CAMPLONE

AVAR: DI BELLO